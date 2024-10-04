Генменеджер «Ак Барса» взял интервью у Гатиятулина: «Валиуллин подменил опаздывающего на матч корреспондента»
Генменеджер «Ак Барса» подменил корреспондента, опаздывающего на матч.
Марат Валиуллин задал несколько вопросов главному тренеру «Ак Барса» Анвару Гатиятулину перед игрой с «Амуром».
«Марат Валиуллин подменил опаздывающего на матч корреспондента.
Неплохое интервью получилось!» – говорится в сообщении «Ак Барса».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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