Генменеджер «Ак Барса» взял интервью у Гатиятулина: «Валиуллин подменил опаздывающего на матч корреспондента»

Генменеджер «Ак Барса» подменил корреспондента, опаздывающего на матч.

Марат Валиуллин задал несколько вопросов главному тренеру «Ак Барса » Анвару Гатиятулину перед игрой с «Амуром».

«Марат Валиуллин подменил опаздывающего на матч корреспондента.

Неплохое интервью получилось!» – говорится в сообщении «Ак Барса».