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Генменеджер «Ак Барса» взял интервью у Гатиятулина: «Валиуллин подменил опаздывающего на матч корреспондента»

Генменеджер «Ак Барса» подменил корреспондента, опаздывающего на матч.

Марат Валиуллин задал несколько вопросов главному тренеру «Ак Барса» Анвару Гатиятулину перед игрой с «Амуром».

«Марат Валиуллин подменил опаздывающего на матч корреспондента.

Неплохое интервью получилось!» – говорится в сообщении «Ак Барса».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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logoАнвар Гатиятулин
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