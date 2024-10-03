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Кожевников о том, что Гатиятулин пересмотрел подход к хоккею после стажировки в НХЛ: «Из-за 15 дней он что-то вдруг понял? Давайте жить по-канадски, вы к этому ведете?»

Александр Кожевников высказался об игре «Ак Барса» при Анваре Гатиятулине.

Команда потерпела лишь 2 поражения в 10 играх со старта сезона. Казанский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 10 играх. 

– Александр Викторович, за счет чего «Ак Барс» преобразился после провального старта?

– Игроки нашли взаимопонимание, надо было сыграться. У многих команд в этом сезоне такие же проблемы.

А что, у нас сейчас какие-то большие разрывы между командами? Команды сыгрываются, у кого-то получается, у кого-то нет. Когда вы получаете удовольствие от игры – это одно состояние. А когда не получаете – совершенно другое.

– Вас удивил Анвар Гатиятулин в нынешнем сезоне?

– Нет. А почему? Он хороший тренер. Да, неудачно переходил в СКА, и там все началось. В Челябинске от него отказались, перешел в Казань. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Сейчас в принципе рано что-то говорить, только десять игр сыграли.

– Его «Ак Барс» очень сильно отличается от его же «Трактора». Похоже, стажировка в НХЛ дает о себе знать. Пересмотрел подход к хоккею?

– Из-за пятнадцати дней он что-то вдруг понял в хоккее? До этого не знал, а здесь вдруг понял? Не думаю, что это ключевой фактор. Ну давайте будем жить по-канадски, вы к этому ведете? Может быть, повлияло. Но это не основная причина.

– А в чем главная причина преобразования, по-вашему?

– В его таланте.

– В Челябинске не получалось этот талант проявить.

– А что, у Тарасова всегда получалось в свое время? Или у Билялетдинова получалось? Где-то не получается, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Татар-информ»
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