«Нефтехимик» подписал контракт с Барбером до конца сезона

«Нефтехимик» подписал контракт с американским нападающим Райли Барбером.

Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне Райли Барбер выступал за «Барыс » и «Ак Барс ».

В общей сложности он набрал 34 (15+19) балла в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .