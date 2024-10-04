«Нефтехимик» подписал контракт с Барбером до конца сезона
«Нефтехимик» подписал контракт с американским нападающим Райли Барбером.
Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне Райли Барбер выступал за «Барыс» и «Ак Барс».
В общей сложности он набрал 34 (15+19) балла в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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