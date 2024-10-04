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  • Назаров о поражении ЦСКА 0:7: «Случается, что грандов лихорадит, но со временем все наладится. Россия продолжает развиваться, это самое безопасное место на планете»
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Назаров о поражении ЦСКА 0:7: «Случается, что грандов лихорадит, но со временем все наладится. Россия продолжает развиваться, это самое безопасное место на планете»

Андрей Назаров высказался о разгромном поражении ЦСКА от «Металлурга» (0:7).

«Старт нынешнего сезона КХЛ получился одним из самых посещаемых в истории лиги, растет заполняемость арен. Это говорит о росте популярности лиги не только в России, но и за рубежом. Посмотрите, уровень команд постепенно выравнивается, каждый может обыграть каждого.

Например, накануне получился очень результативный день, много крупных счетов. Болельщикам такое нравится, а нам, тренерам, не очень. Тот же ЦСКА находится в стадии становления и перестройки. Случается, что грандов лихорадит, но все со временем наладится. Нужно смотреть на турнирную таблицу, а не на отдельно взятый матч.

Россия продолжает развиваться со всех точек зрения, наша страна – самое безопасное и привлекательное место на планете. Никакие санкции нам не помеха. Посмотрите, сколько иностранных специалистов здесь трудоустроено, люди едут целыми семьями со всего мира. У нас созданы все условия для финансового благополучия, развития и счастливой жизни.

Все это благодаря единству граждан и нашему практически 150-миллионному кулаку, поддерживающему национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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