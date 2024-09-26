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  • Назаров о КХЛ: «Конкуренция усилилась. Жесткий потолок зарплат в действии. Болельщики активно ходят на хоккей, людям нравится главный вид спорта в стране. Все сплотились вокруг национального лидера»
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Назаров о КХЛ: «Конкуренция усилилась. Жесткий потолок зарплат в действии. Болельщики активно ходят на хоккей, людям нравится главный вид спорта в стране. Все сплотились вокруг национального лидера»

Андрей Назаров считает что конкуренция в КХЛ усилилась.

«В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ видно, что еще серьезнее усилилась конкуренция среди команд. Нет ярко выраженных лидеров, сейчас каждый может обыграть любого соперника.

Это хорошо, потому что именно благодаря конкуренции и отсутствию проходных матчей можно прогрессировать и становиться сильнее. Жесткий потолок зарплат в действии. Думаю, что в плей-офф все вообще будет непредсказуемо.

Радует и то, что болельщики активно ходят на хоккей, людям нравится наш главный вид спорта в стране. Все сплотились вокруг нашего национального лидера.

Накануне он объяснил всю серьезность сложившейся мировой ситуации. Наверное, посыл президента поняли даже те, до кого обычно ничего доходило. Победа обязательно будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
болельщики
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Политика
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потолок зарплат
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