Андрей Назаров считает, что в КХЛ становится все больше зрелищных топ-матчей.

«В КХЛ становится все больше зрелищных топ-матчей, лига на правильном пути. Накануне ярким получилось московское дерби между «Динамо » и ЦСКА .

Видно, что армейцы постепенно прибавляют, ребята сыгрываются, армейские новички, вернувшиеся из-за океана, привыкают к реалиям КХЛ. Тренерский штаб работает в правильном направлении.

Здорово, что зрители активно ходят на трибуны, поддерживают свои команды, интерес к хоккею в России только растет.

На фоне всех санкций, которыми нас обложили недруги, Россия в очередной раз доказывает, что становится только сильнее. Все ограничения в отношении страны с треском проваливаются. Наоборот, нашему национальному лидеру еще чаще звонят за консультациями его коллеги, все с нетерпением ждут саммита БРИКС в Казани, где Россия будет председательствовать.

Все это стало возможным благодаря единому практически 150-миллионному кулаку, объединившемуся вокруг президента. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .