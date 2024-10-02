Андрей Назаров: «Интерес к хоккею в России растет. В КХЛ все больше зрелищных топ-матчей. На фоне санкций страна доказывает, что становится только сильнее»
«В КХЛ становится все больше зрелищных топ-матчей, лига на правильном пути. Накануне ярким получилось московское дерби между «Динамо» и ЦСКА.
Видно, что армейцы постепенно прибавляют, ребята сыгрываются, армейские новички, вернувшиеся из-за океана, привыкают к реалиям КХЛ. Тренерский штаб работает в правильном направлении.
Здорово, что зрители активно ходят на трибуны, поддерживают свои команды, интерес к хоккею в России только растет.
На фоне всех санкций, которыми нас обложили недруги, Россия в очередной раз доказывает, что становится только сильнее. Все ограничения в отношении страны с треском проваливаются. Наоборот, нашему национальному лидеру еще чаще звонят за консультациями его коллеги, все с нетерпением ждут саммита БРИКС в Казани, где Россия будет председательствовать.
Все это стало возможным благодаря единому практически 150-миллионному кулаку, объединившемуся вокруг президента. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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