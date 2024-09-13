Андрей Назаров: «Здорово, что хоккей – отдушина для наших людей. Россияне сплотились в единый кулак, чтобы дать всем врагам по зубам. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о регулярном чемпионате КХЛ и о политике.

«Уже сейчас видно, что вратарский вопрос выходит на первый план. Если клуб КХЛ хочет бороться за Кубок Гагарина , то в составе просто необходим сильный и качественный вратарь, а еще лучше – два.

Вчерашние матчи получились интересными, мы видим много обсуждений, а команды, скрупулезно подошедшие к вратарскому вопросу, уже показывают хороший результат. Регулярный чемпионат длинный, на дистанции никаких мелочей не будет.

Здорово, что хоккей является отдушиной для наших людей, болельщики ходят на игры семьями, переживают за любимые команды.

Мы все живем в очень непростое время. Недруги спят и видят, чтобы у нас начались ссоры и раздрай, но получается все наоборот: россияне сплотились в единый кулак, чтобы дать всем врагам по зубам. Победа будет за нами», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .