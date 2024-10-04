Плющев о Звягине и неудачах «Авангарда»: «Надо обращаться к тем, кто рекомендовал тренера вратарей на пост главного. Совсем неудивительно, что клуб так начал сезон»

Владимир Плющев высказался о работе Сергея Звягина в «Авангарде».

Омичи уступили «Локомотиву» (3:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ, хотя вели со счетом 3:1. Поражение стало 8-м в 9 последних матчах.

«В Омске всегда была остроатакующая агрессивная команда, показывающая приличный хоккей. Что касается предыдущих тренеров – на эту тему я рассуждать не собираюсь, так как нахожусь не внутри команды.

Но назначение на пост главного тренера специалиста, который всегда работал с вратарями, – это другой вопрос. Тут надо обращаться к тем, кто его рекомендовал.

Психология вратарей – это отдельная вещь. Не зря во всех командах есть тренеры, заточенные именно на работу с вратарями. Так что совсем неудивительно, что «Авангард» начал сезон так неудачно», – сказал заслуженный тренер России.

Звягин о 3:5 с «Локомотивом»: «Буду шокирован, если «Авангард» не покажет лучший хоккей в следующей игре. За меня не надо биться, надо биться за себя, болельщиков, свои семьи и контракты»