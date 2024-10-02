Покровский о Звягине: «Авангард» – команда приличного уровня. Рисунок есть, он виден. Руководство разбирается в хоккее, тренеру дают шанс пройти через этот период, выбраться из него»
30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.
– По ходу серии поражений удивил ли вас кредит доверия, предоставленный Звягину?
– Я знаю, что работа Звягина, когда он был в тренерском штабе в предыдущие годы, всегда приносила успех. Соответственно, он себя зарекомендовал как опытный специалист, и руководство понимает, что это не полностью его вина, имело место стечение обстоятельств, что команда находилась в таком положении.
«Авангард» – команда очень приличного уровня. Рисунок есть, он виден. Поэтому руководство все это видит, оно разбирается в хоккее и понимает его.
Дают шанс тренеру пройти через этот период, выбраться из него самостоятельно. Дают команде поверить в тренера и наоборот. Это очень сплачивает и дает энергию для того, чтобы достигать более высоких вершин, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Покровский.
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