Покровский о Звягине: «Авангард» – команда приличного уровня. Рисунок есть, он виден. Руководство разбирается в хоккее, тренеру дают шанс пройти через этот период, выбраться из него»

Валерий Покровский высказался об игре «Авангарда» при тренере Сергее Звягине.

30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.

– По ходу серии поражений удивил ли вас кредит доверия, предоставленный Звягину?

– Я знаю, что работа Звягина , когда он был в тренерском штабе в предыдущие годы, всегда приносила успех. Соответственно, он себя зарекомендовал как опытный специалист, и руководство понимает, что это не полностью его вина, имело место стечение обстоятельств, что команда находилась в таком положении.

«Авангард » – команда очень приличного уровня. Рисунок есть, он виден. Поэтому руководство все это видит, оно разбирается в хоккее и понимает его.

Дают шанс тренеру пройти через этот период, выбраться из него самостоятельно. Дают команде поверить в тренера и наоборот. Это очень сплачивает и дает энергию для того, чтобы достигать более высоких вершин, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Покровский .