Рябыкин о Звягине: «Вратари – НЛО на планете спорта. Но то, что из них не получаются главные тренеры, – заблуждение. Лучший пример – Хартли»

Дмитрий Рябыкин высказался о работе экс-вратарей главными тренерами клубов.

– Много споров вокруг фигуры главного тренера Сергея Звягина. Есть такая точка зрения, что из вратарей по определению не вырастают классные тренеры. Что скажете?

– Вратари – это особенные люди, как шутят полевые игроки, – НЛО на планете спорта (смеется). Они со своей точки зрения видят хоккей, в этом их плюсы и минусы.

Но то, что из бывших вратарей не получаются главные тренеры, – заблуждение. Примеров много. Лучший – в том же «Авангарде » блестяще сработал Боб Хартли , который начинал в хоккее именно вратарем.

Еще один пример – его помощник, знаменитый в прошлом голкипер НХЛ Жак Клутье. Тоже очень сильный специалист, который многое дал «Авангарду».

Из наших вратарей уже сделал себе имя в КХЛ Олег Браташ. Список можно продолжать, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин .

Плющев о Звягине: «Тренеру-вратарю сложно ставить игру в нападении. Не скажу, что он плохой, но стоматолог не станет проводить хирургические операции»