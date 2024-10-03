Рябыкин о Звягине: «Вратари – НЛО на планете спорта. Но то, что из них не получаются главные тренеры, – заблуждение. Лучший пример – Хартли»
– Много споров вокруг фигуры главного тренера Сергея Звягина. Есть такая точка зрения, что из вратарей по определению не вырастают классные тренеры. Что скажете?
– Вратари – это особенные люди, как шутят полевые игроки, – НЛО на планете спорта (смеется). Они со своей точки зрения видят хоккей, в этом их плюсы и минусы.
Но то, что из бывших вратарей не получаются главные тренеры, – заблуждение. Примеров много. Лучший – в том же «Авангарде» блестяще сработал Боб Хартли, который начинал в хоккее именно вратарем.
Еще один пример – его помощник, знаменитый в прошлом голкипер НХЛ Жак Клутье. Тоже очень сильный специалист, который многое дал «Авангарду».
Из наших вратарей уже сделал себе имя в КХЛ Олег Браташ. Список можно продолжать, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
Плющев о Звягине: «Тренеру-вратарю сложно ставить игру в нападении. Не скажу, что он плохой, но стоматолог не станет проводить хирургические операции»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий