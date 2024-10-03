  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Звягин о 3:5 с «Локомотивом»: «Буду шокирован, если «Авангард» не покажет лучший хоккей в следующей игре. За меня не надо биться, надо биться за себя, болельщиков, свои семьи и контракты»
3

Звягин о 3:5 с «Локомотивом»: «Буду шокирован, если «Авангард» не покажет лучший хоккей в следующей игре. За меня не надо биться, надо биться за себя, болельщиков, свои семьи и контракты»

Сергей Звягин высказался о поражении «Авангарда» от «Локомотива» (3:5).

Это восьмое поражение омской команды в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Классные два первых периода от «Авангарда», делали много хороших вещей. Конечно, были ошибки, но мы придерживались плана, сделали хороший задел перед третьим периодом, где сами себе перечеркнули все.

Не хочу обидеть соперника, они сделали свое дело. Но мы сами у себя забрали шансы.

– В чем вы видите причины, что ошибки допускают очень опытные ребята?

– Я пока не могу этому найти объяснение. Вы правы, и если говорить по принятию решений, то четверть была не очень хорошей в первых двух периодах. Но в третьем все перевернулось в другую сторону. И эти два быстрых гола психологически ударили по ребятам.

После этого они сделали очень много ошибок, и соперник завладел инициативой. Никто не опускал руки, и мы могли довести игру до овертайма. Но по горячим следам не стану делать выводы.

Дамир Шарипзянов находится не в своей тарелке. У него мало что получается. Почему?

– Я бы не обобщал, что у него не идет игра. Да, была грубая труднообъяснимая ошибка, он за нее извинился. Мы разговариваем со всеми ребятами, и Дамир – один из самых опытных.

– Каким было тренерское задание?

– Целиком его не буду рассказывать, но с «Локомотивом» нельзя делать такие ошибки, не давать вторые шансы в зоне обороны. Это хорошая, структурная команда, которая не дает владеть шайбой. Значит, нужно быстро ее двигать.

В первых двух периодах у нас не было ничего критичного, но в третьем поменялась картинка. Ничто не предвещало. Но кому сейчас нужны мои предположения и объяснения? Мы должны своим болельщикам и самим себе.

И если в следующем матче мы не сыграем и не покажем свой лучший хоккей, то тогда не знаю, где что искать. У нашей команды хороший характер, все ребята сплоченные.

Думаю, все увидят, каким выйдет «Авангард». Я буду шокирован, если мы не покажем свой лучший хоккей в следующей игре. Этого не поймет никто.

– Вы чувствуете, что игроки бьются за вас?

– За меня не надо биться. Это не обо мне вообще. Надо биться за себя, за болельщиков, за свои семьи и контракты. За меня биться не надо. Как говорил Владимир Крикунов: «Пусть хоть ненавидят меня, но сплотятся, и пусть их эта ненависть ведет вперед».

Всем мил не будешь. Кому‑то нравится играть за Звягина, кому‑то нет. Но разговор идет о команде и об игроках, которые должны друг друга уважать, сражаться в кровь. Мы с первого дня говорим, что мы – семья.

И не дальние родственники. Может, мы не всегда друг с другом соглашаемся. Но если кто руку поднимет на брата, то жизнь отдашь свою, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoЛокомотив
logoВладимир Крикунов
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoДамир Шарипзянов
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Авангарда» 8-е поражение в 12 матчах КХЛ. Команда Звягина идет 8-й на Востоке
26сегодня, 16:14
Крикунов об «Авангарде»: «Бывают спады, когда ничего нельзя сделать. Звягин – парень серьезный, вдумчивый, все получится. Он первый год работает главным тренером, ему тяжело»
1 октября, 15:24
Щитов о поражениях «Авангарда»: «Показывают качественный хоккей местами, удивлен таким стартом. Возможно, дело в том, что у Звягина не было опыта работы главным тренером»
28 сентября, 16:55
В чем проблема «Авангарда», который проиграл уже 6 матчей подряд?
4027 сентября, 06:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губерниев о Гашеке: «Типичный мудак. Великий спортсмен к старости начал сходить с ума. Пусть вооружится клюшкой и нападет на Белый дом или Капитолий»
938 минут назад
КХЛ. «Локомотив» победил «Авангард», СКА играет с минским «Динамо», ЦСКА – с «Металлургом»
144сегодня, 16:36Live
У «Авангарда» 8-е поражение в 12 матчах КХЛ. Команда Звягина идет 8-й на Востоке
26сегодня, 16:14
«Локомотив» выиграл в 5-м матче подряд. У команды Никитина 2 поражения в 12 играх в КХЛ, ярославцы лидируют на Западе
9сегодня, 16:00
Кочетков представил новый шлем. На маске изображены герб России, медведь и купола церкви
10сегодня, 15:29Фото
Бирюков стал спортивным директором «Металлурга» (Алексей Шевченко)
7сегодня, 13:23
Маккиннон о Кросби: «Я боготворил его в детстве, как и многие из нас. Сид и Макдэвид входят в пятерку лучших игроков всех времен»
11сегодня, 12:54
Фетисов об отклонении апелляции Валиевой: «Печально. Я уверен, что девочка ни в чем не виновата. Для меня она остается чемпионкой»
20сегодня, 11:58
Ротенберг о белорусах в СКА: «У нас нет дискриминации по национальному признаку, не смотрим в паспорт. Играют лучшие. Видим, как развиваются школы в Беларуси»
18сегодня, 10:52
Плющев о Гашеке: «Человек головой шайбы отбивал много лет. НХЛ отстранена от политических веяний, им все равно на его мнение»
11сегодня, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Арбитр засчитал гол Козлова в ворота ЦСКА после видеопросмотра, затем отменил взятие ворот из-за положения вне игры у форварда «Металлурга»
3 минуты назадВидео
«Витязь» забил 3 гола за 8:28 первого периода. «Куньлунь» заменил вратаря – Кейзер вышел вместо Смита
153 минуты назад
Глотов на 26-й секунде забил минскому «Динамо». Это 2-й гол форварда СКА в 3 матчах в КХЛ
сегодня, 16:30
Курдин о шансах «Тампы» на Кубок Стэнли: «Кучеров серьезно готовится к сезону, будет бороться. Важно, чтобы партнеры обеспечивали шайбой, завершали передачи Никиты»
1сегодня, 15:33
Бут и Гуляев забили по голу в своем сотом матче в КХЛ – между «Авангардом» и «Локомотивом»
1сегодня, 14:15
Неделькович пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела
3сегодня, 13:56
«Нефтехимик» обменял Соколова в «Адмирал» на Шмелева («СЭ»)
3сегодня, 12:41
«Барыс» поместил Эллисона и Де Лео в список отказов. Форварды набрали 2 очка на двоих в начале сезона КХЛ
3сегодня, 11:48
Депутат Свищев о Гашеке: «Он чем-то недоволен со времен игры в России, возможно. Может, девушка какая-то его обидела. Политика – это не его»
3сегодня, 11:41
Руа о Цыплакове: «Ему нужно поработать над игрой без шайбы. Если он будет способен обороняться против ведущих звеньев и защитников, все будет в порядке. Мы поможем ему»
1сегодня, 11:32