Звягин о 3:5 с «Локомотивом»: «Буду шокирован, если «Авангард» не покажет лучший хоккей в следующей игре. За меня не надо биться, надо биться за себя, болельщиков, свои семьи и контракты»

Сергей Звягин высказался о поражении «Авангарда» от «Локомотива» (3:5).

Это восьмое поражение омской команды в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Классные два первых периода от «Авангарда», делали много хороших вещей. Конечно, были ошибки, но мы придерживались плана, сделали хороший задел перед третьим периодом, где сами себе перечеркнули все.

Не хочу обидеть соперника, они сделали свое дело. Но мы сами у себя забрали шансы.

– В чем вы видите причины, что ошибки допускают очень опытные ребята?

– Я пока не могу этому найти объяснение. Вы правы, и если говорить по принятию решений, то четверть была не очень хорошей в первых двух периодах. Но в третьем все перевернулось в другую сторону. И эти два быстрых гола психологически ударили по ребятам.

После этого они сделали очень много ошибок, и соперник завладел инициативой. Никто не опускал руки, и мы могли довести игру до овертайма. Но по горячим следам не стану делать выводы.

– Дамир Шарипзянов находится не в своей тарелке. У него мало что получается. Почему?

– Я бы не обобщал, что у него не идет игра. Да, была грубая труднообъяснимая ошибка, он за нее извинился. Мы разговариваем со всеми ребятами, и Дамир – один из самых опытных.

– Каким было тренерское задание?

– Целиком его не буду рассказывать, но с «Локомотивом » нельзя делать такие ошибки, не давать вторые шансы в зоне обороны. Это хорошая, структурная команда, которая не дает владеть шайбой. Значит, нужно быстро ее двигать.

В первых двух периодах у нас не было ничего критичного, но в третьем поменялась картинка. Ничто не предвещало. Но кому сейчас нужны мои предположения и объяснения? Мы должны своим болельщикам и самим себе.

И если в следующем матче мы не сыграем и не покажем свой лучший хоккей, то тогда не знаю, где что искать. У нашей команды хороший характер, все ребята сплоченные.

Думаю, все увидят, каким выйдет «Авангард». Я буду шокирован, если мы не покажем свой лучший хоккей в следующей игре. Этого не поймет никто.

– Вы чувствуете, что игроки бьются за вас?

– За меня не надо биться. Это не обо мне вообще. Надо биться за себя, за болельщиков, за свои семьи и контракты. За меня биться не надо. Как говорил Владимир Крикунов : «Пусть хоть ненавидят меня, но сплотятся, и пусть их эта ненависть ведет вперед».

Всем мил не будешь. Кому‑то нравится играть за Звягина, кому‑то нет. Но разговор идет о команде и об игроках, которые должны друг друга уважать, сражаться в кровь. Мы с первого дня говорим, что мы – семья.

И не дальние родственники. Может, мы не всегда друг с другом соглашаемся. Но если кто руку поднимет на брата, то жизнь отдашь свою, – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .