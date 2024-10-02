Плющев об «Авангарде»: «Проблемы были, есть и, видимо, еще будут. Ничего так просто не приходит и не уходит. Были совершены ошибки по весне, они дают о себе знать»

Владимир Плющев высказался о выступлении «Авангарда» в нынешнем сезоне.

30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.

«Я не думаю, что «Авангард » будет системно проигрывать по сезону. Но то, что у него были, есть и, видимо, еще будут проблемы, это однозначно.

Ничего так просто не приходит и ничего так просто не уходит. Очевидно, были совершены определенные ошибки по весне. Сейчас они дают о себе знать.

Думаю, что, конечно, в восьмерке они будут по итогам регулярного чемпионата, а дальше это уже другая история», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.