Крикунов об «Авангарде»: «Бывают спады, когда ничего нельзя сделать. Звягин – парень серьезный, вдумчивый, все получится. Он первый год работает главным тренером, ему тяжело»

Владимир Крикунов оценил игру «Авангарда» под руководством Сергея Звягина.

Омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.

«Обычно спады и бывают шесть-семь игр, как у «Авангарда». Это такой период, когда ты ничего не можешь сделать или придумать. В подобные моменты очень важно разбавить эту серию хотя бы одной победой, даже такой тяжелой, как с «Сибирью ».

Звягин работает первый год главным тренером, ему объективно тяжело было выровнять эту ситуацию. Сложно судить, насколько это правильное решение клуба, мы не знаем всех нюансов. Но раз «Авангард » пошел на эти перестановки, значит, руководство о чем-то думало.

Я Звягина хорошо знаю, много времени у меня играл. Он парень умный, серьезный, вдумчивый. Думаю, у него все получится», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.