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  • Крикунов об «Авангарде»: «Бывают спады, когда ничего нельзя сделать. Звягин – парень серьезный, вдумчивый, все получится. Он первый год работает главным тренером, ему тяжело»
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Крикунов об «Авангарде»: «Бывают спады, когда ничего нельзя сделать. Звягин – парень серьезный, вдумчивый, все получится. Он первый год работает главным тренером, ему тяжело»

Владимир Крикунов оценил игру «Авангарда» под руководством Сергея Звягина.

Омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр. 

«Обычно спады и бывают шесть-семь игр, как у «Авангарда». Это такой период, когда ты ничего не можешь сделать или придумать. В подобные моменты очень важно разбавить эту серию хотя бы одной победой, даже такой тяжелой, как с «Сибирью».

Звягин работает первый год главным тренером, ему объективно тяжело было выровнять эту ситуацию. Сложно судить, насколько это правильное решение клуба, мы не знаем всех нюансов. Но раз «Авангард» пошел на эти перестановки, значит, руководство о чем-то думало.

Я Звягина хорошо знаю, много времени у меня играл. Он парень умный, серьезный, вдумчивый. Думаю, у него все получится», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАвангард
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