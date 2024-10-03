Посол России в Беларуси Грызлов посетил раздевалку СКА и поздравил команду с победой над минским «Динамо»: «Все хотели посмотреть на команду, которая всегда претендует на Кубок Гагарина»
Борис Грызлов пришел в раздевалку СКА и поздравил команду с победой.
Команда под руководством Романа Ротенберга на выезде обыграла минское «Динамо» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
После игры раздевалку СКА посетил посол России в Беларуси Борис Грызлов и поздравил петербуржцев с победой.
«Игра важная, поздравляю. Вы держали в напряжении все три периода, третий гол решил судьбу. Зрители начали уходить, к сожалению. Я половину игры находился в ложе VIP гостей белорусских.
В прошлом году я был, вы проиграли 2:4, в этом году взяли реванш, это очень здорово. Очень важная победа. В Беларуси Россию любят. На игре с «Адмиралом» полстадиона было, сегодня был полный аншлаг.
Все хотели посмотреть на команду СКА, которая всегда претендует на Кубок Гагарина», – сказал Борис Грызлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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