Посол России в Беларуси Грызлов посетил раздевалку СКА и поздравил команду с победой над минским «Динамо»: «Все хотели посмотреть на команду, которая всегда претендует на Кубок Гагарина»

Борис Грызлов пришел в раздевалку СКА и поздравил команду с победой.

Команда под руководством Романа Ротенберга на выезде обыграла минское «Динамо » (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После игры раздевалку СКА посетил посол России в Беларуси Борис Грызлов и поздравил петербуржцев с победой.

«Игра важная, поздравляю. Вы держали в напряжении все три периода, третий гол решил судьбу. Зрители начали уходить, к сожалению. Я половину игры находился в ложе VIP гостей белорусских.

В прошлом году я был, вы проиграли 2:4, в этом году взяли реванш, это очень здорово. Очень важная победа. В Беларуси Россию любят. На игре с «Адмиралом» полстадиона было, сегодня был полный аншлаг.

Все хотели посмотреть на команду СКА, которая всегда претендует на Кубок Гагарина», – сказал Борис Грызлов.