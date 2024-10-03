Ротенберг после 3:0 с минским «Динамо»: «Против СКА каждая команда всегда играет на пределе, показывает свой лучший матч, без шуток»
Роман Ротенберг высказался после победы СКА над минским «Динамо» (3:0).
– Можно ли сказать о минском «Динамо», что эта команда сегодня провела свой лучший матч?
– Если без шуток, то вы можете спросить любого игрока в лиге – каждая команда против СКА всегда играет на пределе. Бывают разные ситуации, разный календарь у команд. Кто‑то свежее, кто‑то более уставший.
Но могу сказать точно на 100%, что против нас каждая команда показывает свой лучший матч. И наш следующий соперник тоже выйдет играть лучший матч в сезоне. Он будет стремиться к этому.
Мы видели, как сегодня было заряжено минское «Динамо». С ними всегда тяжело. Это очень сильный соперник. Была очень хорошая, плотная игра. Хоккей высокого уровня. Здесь без шуток, так и есть, – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Динамо» Минск
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