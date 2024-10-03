Ротенберг о белорусах в СКА: «У нас нет дискриминации по национальному признаку, не смотрим в паспорт. Играют лучше. Видим, как развиваются школы в Беларуси»

Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.

– Вы довольны белорусами, да? Не все сейчас в составе [СКА], но понятно, что это все меняется...

– У нас нет дискриминации по национальному признаку, мы не смотрим в паспорт. Играют лучше. Мы видим, как хоккейные школы в Беларуси развиваются.

– А в чем причина? Допустим, у нас была волна в начале 2000-х: строили ледовые площадки даже в малых районных центрах. Дети пошли на лед. Та плеяда, которая у вас играет, это уже новое поколение. У нас Левшунов – 2-й номер драфта НХЛ в этом году. Там играет Шарангович, братья Протасы.

– Я считаю, что в Беларуси очень хорошие условия с точки зрения экологии. Мы в свое время во многих странах играли, и сейчас бы играли. Посетили все ведущие страны и изучили, как развивается хоккей в Швейцарии, Финляндии, Швеции, Канаде, США. В ведущих странах.

Хочу отметить, что с точки зрения развития хоккея, современных подходов, в Беларуси все очень на высоком уровне организовано.

Хоккей – это высокотехнологичный спорт, без катка невозможно развивать хоккеистов. Дальше уже задача федерации, задача тренеров, менеджеров – найти упражнения, найти правильный подход к детям, к развитию детей.

Вот у нас есть национальная программа развития хоккея. Эта программа ничем не уступает всем программам, которые мы видели. Мы изучили все программы.

Дальше внедрение этой программы – нужно и тренеров обучать, и с менеджерами работать, и развивать хоккей, популяризировать хоккей. То, чем мы сейчас с вами занимаемся. Потому что без медиа, без популяризации хоккея родители не узнают о хоккее. Соответственно, детишки не пойдут в хоккей. Тогда не будет заполнен каток.

Я уверен, что сейчас в Беларуси не хватает льда. Даже с учетом всех построенных катков. А это говорит об огромной популярности вида спорта. Это спорт номер один. И это здорово. Значит, хоккей развивается в правильном направлении.

А то, что хоккеисты играют в НХЛ , в КХЛ, говорит о том, что хоккей находится на высочайшем уровне.

И мы видим это по развитию хоккейного клуба «Динамо » Минск. Мы много лет подряд играем в плей-офф, мы много играем в регулярном чемпионате. Атмосфера на арене – одна из лучших атмосфер в КХЛ . Люди болеют за команду, люди приходят на трибуны, детишки ходят в школы. Это здорово. Могу честно сказать – это ничем не уступает другим странам в Европе, в Северной Америке. Ничем не уступает с точки зрения развития, подхода.

Конечно, всегда можно все улучшить. И мы стараемся все улучшать. Мы готовы поделить опытом, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.