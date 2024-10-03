Роман Ротенберг: «Хоккей в Беларуси развивается. Лукашенко уделяет ему огромное внимание. Это видно по каткам – сколько их построено»

Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в Беларуси.

«Хоккей в Беларуси развивается, хоккею уделяет огромное внимание. Государство уделяет огромное внимание, президент Александр Григорьевич [Лукашенко ] огромное внимание уделяет хоккею. Это видно по развитию, по каткам – сколько построено катков, сколько сделано уже для развития.

Мы недавно были в Минске, играли матчи сборной. Мы там с детишками из минского «Динамо» провели тренировки.

Мы вот сейчас приглашаем детишек в Москву, в Санкт-Петербург. Хотим, чтобы они сыграли на детских турнирах. Мы также отправляем наших детишек в Минск», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.