У СКА седьмая победа в 11 матчах сезона КХЛ. Команда Ротенберга идет 3-й на Западе

СКА одержал 7 побед в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга на выезде обыграла минское «Динамо » со счетом 3:0.

Это 7-я победа СКА в 11 матчах нынешнего сезона КХЛ . Петербургский клуб занимает 3-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав 15 очков.

5 октября СКА на выезде сыграет против «Северстали».