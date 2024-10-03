У СКА седьмая победа в 11 матчах сезона КХЛ. Команда Ротенберга идет 3-й на Западе
СКА одержал 7 побед в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга на выезде обыграла минское «Динамо» со счетом 3:0.
Это 7-я победа СКА в 11 матчах нынешнего сезона КХЛ. Петербургский клуб занимает 3-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав 15 очков.
5 октября СКА на выезде сыграет против «Северстали».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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