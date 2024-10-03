Глотов на 26-й секунде забил минскому «Динамо». Это 2-й гол форварда СКА в 3 матчах в КХЛ
Василий Глотов забил минскому «Динамо» на 26-й секунде игры.
Команда под руководством Дмитрия Квартальнова принимает СКА (0:1, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 26-й секунде игры форвард петербуржцев Василий Глотов открыл счет, ему ассистировали Арсений Грицюк и Александр Никишин.
Это вторая шайба Глотова в трех матчах в нынешнем сезоне КХЛ, ранее он забил гол «Северстали» (8:5).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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