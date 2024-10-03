Глотов на 26-й секунде забил минскому «Динамо». Это 2-й гол форварда СКА в 3 матчах в КХЛ

Василий Глотов забил минскому «Динамо» на 26-й секунде игры.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова принимает СКА (0:1 , первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 26-й секунде игры форвард петербуржцев Василий Глотов открыл счет, ему ассистировали Арсений Грицюк и Александр Никишин .

Это вторая шайба Глотова в трех матчах в нынешнем сезоне КХЛ, ранее он забил гол «Северстали» (8:5).