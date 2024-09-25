Потапов о снижении зарплат: «Давай ты будешь получать тарелку похлебки и на бензин деньги, но в случае чемпионства вы отправитесь на Луну – ни один человек на это не пойдет»

Алексей Потапов высказался о снижении зарплат игроков в КХЛ.

Ранее сообщалось , что СКА перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы. Перед подписанием Евгения Кузнецова зарплата Арсения Грицюка снизилась с 60 до 12 млн рублей.

– Ты хоккеистом был. Что тебя бы заставило отказаться от части зарплаты, переписать ее в бонусы, которые не факт, что ты выполнишь.

– Квартира в центре, допустим. Нет, давай серьезно.

– Давай. Есть ли вариант, при котором ты отказываешься от денег, подписываешь контракт на меньшую сумму? Квартиры не существует. Как могу я тебя убедить пойти на понижение зарплаты?

– Никак.

– Я не знаю ни одного хоккеиста, который скажет: «Я по деньгам подвинусь».

– Помните, по-моему, это был чемпионский год с «Авангардом », пандемийский год. И тогда резко все сдвинулись, был такой период в лиге.

У меня была зарплата, и мне на 10 млн [снизили]... Для меня это очень сильно было, 10 млн для третьего-четвертого звена. А те суммы, которые здесь фигурируют...

– Но ты же подвинулся. Почему?

– Я подвинулся, потому что, во-первых, шла тенденция, что все падают. Во-вторых, между строк я прочитал: не очень хороший сезон, не очень хорошее выступление команды было в предыдущем году, не совсем довольны, так что, если мы сейчас с тобой тут встанем в позицию, могут возникнуть вопросы у тебя с дальнейшей карьерой в этом клубе.

– А тебе это компенсировали, когда ты стал чемпионом?

– Да, все хорошо. Все очень хорошо закончилось. Я очень благодарен.

– Но ты бы не получил эти деньги, если бы вы не стали чемпионами. Закладываться на это, мне кажется, немножко странно. «Мы станем чемпионами, тогда получим». Тогда все будут в СКА довольны. Но станете ли вы чемпионами, где гарантия?

– Это ключевой вопрос. Я двигался не настолько, чтобы это переносить на чемпионство. Я пододвинулся из-за того, что двигалась вся лига. Вопросов нет.

Давай ты будешь получать тарелку похлебки и на бензин деньги, но в случае чемпионства вы отправитесь на Луну – нет, ни один хоккеист на это не пойдет. В любой профессии человек не пойдет, когда у тебя вырезают такой кусок хлеба, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

Плющев о снижении зарплаты Никишина: «Слова убеждения Ротенберга очень сильны, видимо. Игроки идут ему навстречу. Но вообще для меня это удивительно»