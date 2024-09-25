Потапов о снижении зарплат: «Давай ты будешь получать тарелку похлебки и на бензин деньги, но в случае чемпионства вы отправитесь на Луну – ни один человек на это не пойдет»
Ранее сообщалось, что СКА перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы. Перед подписанием Евгения Кузнецова зарплата Арсения Грицюка снизилась с 60 до 12 млн рублей.
– Ты хоккеистом был. Что тебя бы заставило отказаться от части зарплаты, переписать ее в бонусы, которые не факт, что ты выполнишь.
– Квартира в центре, допустим. Нет, давай серьезно.
– Давай. Есть ли вариант, при котором ты отказываешься от денег, подписываешь контракт на меньшую сумму? Квартиры не существует. Как могу я тебя убедить пойти на понижение зарплаты?
– Никак.
– Я не знаю ни одного хоккеиста, который скажет: «Я по деньгам подвинусь».
– Помните, по-моему, это был чемпионский год с «Авангардом», пандемийский год. И тогда резко все сдвинулись, был такой период в лиге.
У меня была зарплата, и мне на 10 млн [снизили]... Для меня это очень сильно было, 10 млн для третьего-четвертого звена. А те суммы, которые здесь фигурируют...
– Но ты же подвинулся. Почему?
– Я подвинулся, потому что, во-первых, шла тенденция, что все падают. Во-вторых, между строк я прочитал: не очень хороший сезон, не очень хорошее выступление команды было в предыдущем году, не совсем довольны, так что, если мы сейчас с тобой тут встанем в позицию, могут возникнуть вопросы у тебя с дальнейшей карьерой в этом клубе.
– А тебе это компенсировали, когда ты стал чемпионом?
– Да, все хорошо. Все очень хорошо закончилось. Я очень благодарен.
– Но ты бы не получил эти деньги, если бы вы не стали чемпионами. Закладываться на это, мне кажется, немножко странно. «Мы станем чемпионами, тогда получим». Тогда все будут в СКА довольны. Но станете ли вы чемпионами, где гарантия?
– Это ключевой вопрос. Я двигался не настолько, чтобы это переносить на чемпионство. Я пододвинулся из-за того, что двигалась вся лига. Вопросов нет.
Давай ты будешь получать тарелку похлебки и на бензин деньги, но в случае чемпионства вы отправитесь на Луну – нет, ни один хоккеист на это не пойдет. В любой профессии человек не пойдет, когда у тебя вырезают такой кусок хлеба, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
Плющев о снижении зарплаты Никишина: «Слова убеждения Ротенберга очень сильны, видимо. Игроки идут ему навстречу. Но вообще для меня это удивительно»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий