Крикунов о поражении СКА: «В лазарете команды ключевые игроки. При равной игре «Локомотиву» повезло чуть больше»
СКА уступил «Локомотиву» (0:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ярославцы выиграли 2:0, но если говорить по игре в формате «пять на пять», то это был матч с обоюдными шансами на успех, и я бы сказал, что при равной игре хозяевам повезло чуть больше.
Ключевым моментом встречи стало двойное большинство, которое петербуржцы не сумели реализовать.
Но при этом не стоит забывать, что сейчас в лазарете команды сразу ряд ключевых игроков – Никишин, Глотов, Плотников, Педан.
Первые двое, кстати, в прошлом сезоне очень много времени проводили на льду при игре в большинстве.
Сам по себе выезд Магнитогорск – Тольятти – Ярославль очень непростой, и петербуржцы оттуда привезли три очка, что тоже неплохо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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