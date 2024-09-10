Крикунов о поражении СКА: «В лазарете команды ключевые игроки. При равной игре «Локомотиву» повезло чуть больше»

Владимир Крикунов поделился мнением о поражении СКА.

СКА уступил «Локомотиву » (0:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Ярославцы выиграли 2:0, но если говорить по игре в формате «пять на пять», то это был матч с обоюдными шансами на успех, и я бы сказал, что при равной игре хозяевам повезло чуть больше.

Ключевым моментом встречи стало двойное большинство, которое петербуржцы не сумели реализовать.

Но при этом не стоит забывать, что сейчас в лазарете команды сразу ряд ключевых игроков – Никишин , Глотов, Плотников , Педан.

Первые двое, кстати, в прошлом сезоне очень много времени проводили на льду при игре в большинстве.

Сам по себе выезд Магнитогорск – Тольятти – Ярославль очень непростой, и петербуржцы оттуда привезли три очка, что тоже неплохо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.