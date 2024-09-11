Ротенберг о травмах игроков СКА: «Никишин и Педан восстановились и готовы играть. Повреждение Глотова оказалось сложнее, чем казалось изначально»

Александр Никишин и Андрей Педан восстановились от травм.

Об этом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«У нас есть позитивные новости. Готовы играть наши лидеры – капитан Александр Никишин и Андрей Педан , которые восстановились после травм, полученных еще в прошлом сезоне. Рвется в бой Сергей Плотников , выздоровел и Никита Серебряков .

К сожалению, повреждение, которое Василий Глотов получил на турнире Пучкова, оказалось сложнее, чем казалось изначально. Здоровье нашего лидера важнее всего, мы дадим ему полноценно восстановиться, не будем форсировать его подготовку. Продолжают восстановление Сергей Андронов , Артем Земченок, Иван Зинченко и Павел Мойсевич.

Мы очень соскучились по «Ледовому», по горячей поддержке наших болельщиков. Первый домашний матч сезона – это всегда большое событие. Завтра ждем всех на трибунах!» – написал Ротенберг.