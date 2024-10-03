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Кочетков представил новый шлем. На маске изображены герб России, медведь и купола церкви

Петр Кочетков показал новый шлем на сезон НХЛ.

25-летний голкипер «Каролины» представил свой новый шлем в клубных цветах.

На маске изображены герб России, медведь и купола деревянной церкви.

Напомним, у Кочеткова действующий контракт с «Харрикейнс» до конца сезона-2026/27 с кэпхитом 2 млн долларов.

В прошлом сезоне вратарь провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отразил 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,33. 

Фото: championat.com

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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