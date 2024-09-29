Агент Кочеткова: «Он станет еще лучше в этом году, покажет результат в «Каролине». Когда его не совсем хороший контракт закончится, он будет претендовать на другие условия»
Срок соглашения игрока с кэпхитом 2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
«У меня никогда не было сомнений в этом парне. Мы начали с ним работать еще до его совершеннолетия. Вместе пережили его переходы из Казани в Пензу, из Пензы обратно в Казань.
Были такие команды, как «Сочи», «Витязь», СКА, «Торпедо». Поэтому я ни на секунду не сомневался, что у Пети должно все получиться.
Теперь я уверен, что в этом году он станет еще лучше. Мы с ним встречались, общались, и он понимает, что и как нужно там делать. Он профессионал и неглупый парень.
Самое главное, чтобы не было травм. В том, что он покажет результат, я уверен. И со временем, когда этот не совсем хороший контракт закончится, он будет претендовать на другие условия», – сказал агент Александр Черных.
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