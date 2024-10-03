Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на слова Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.

«Он давно высказывается не лучшим образом о российских хоккеистах, причем это началось не с начала СВО, а гораздо раньше. Непонятно, что с ним случилось.

Возможно, он чем-то остался недоволен со времен игры в России: может, не доплатили ему, может, девушка какая-то его обидела. Но политика – это не его.

К слову, он баллотировался в парламент в Чехии и не прошел. Это говорит о том, что Гашека не воспринимают как героя, не воспринимают как человека, которому можно доверять и отдавать свои голоса. Его это бесит и он пытается зарабатывать себе какие-то политические очки.

Он критикует НХЛ. А в этой организации работают люди прагматичные. Если им будет выгодно, они будут работать и с россиянами, и с африканцами, и с азиатами, с кем угодно. Гашека тут точно никто слушать не будет», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Напомним, Доминик Гашек ранее играл в России за «Спартак ».

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