Каменский о Гашеке: «Он просто пиарит себя через прессу, его везде отодвинули. Зачем мы вообще печатаем его слова? Его уже давно никто не слушает»
Валерий Каменский отреагировал на слова Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.
«Да зачем вообще мы печатаем, обсуждаем его слова? Его уже давно никто не слушает.
Разве он какое-то отношение к НХЛ имеет? Просто пиарит себя через прессу, везде его отодвинули, это единственный способ напомнить о себе.
Вот есть такие вот люди, которые так пытаются оставаться в инфополе. Не надо его высказывания публиковать даже.
Безусловно, он был великим хоккеистом, легендарным вратарем. Но своими нынешними заявлениями он только подрывает собственный авторитет», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Гашек об игре россиян в НХЛ: «Лига стала рекламой боевых действий. Ее руководство несет ответственность»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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