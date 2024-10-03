Каменский о Гашеке: «Он просто пиарит себя через прессу, его везде отодвинули. Зачем мы вообще печатаем его слова? Его уже давно никто не слушает»

Валерий Каменский отреагировал на слова Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.

«Да зачем вообще мы печатаем, обсуждаем его слова? Его уже давно никто не слушает.

Разве он какое-то отношение к НХЛ имеет? Просто пиарит себя через прессу, везде его отодвинули, это единственный способ напомнить о себе.

Вот есть такие вот люди, которые так пытаются оставаться в инфополе. Не надо его высказывания публиковать даже.

Безусловно, он был великим хоккеистом, легендарным вратарем. Но своими нынешними заявлениями он только подрывает собственный авторитет», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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