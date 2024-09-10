Журова о Гашеке: «Он начал менять риторику в адрес России. Хочет угодить и нашим, и вашим. Политическая конъюнктура»
Ранее стало известно, что бывший голкипер «Спартака» баллотируется в чешский сенат.
«У Гашека раньше была очень жесткая позиция по отношению к нашей стране. А месяц назад он начал менять риторику в адрес России.
Он изменяет свою позицию так, как ему угодно. Это такая политическая история, он ориентируется на свою аудиторию. А она у него разная: кто-то поддерживает его заявления против России, кто-то – нет.
Поэтому, возможно, сейчас он считает лучшим для себя придерживаться какой-то нейтральной линии.
Складывается ощущение, что он хочет угодить и нашим, и вашим, чтобы выиграть и там, и там. Политическая конъюнктура – это дело такое.
Гашек, насколько я знаю, еще и в президенты Чехии собирается баллотироваться.
Поэтому он играет, как говорится, вдолгую», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
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