Журова о Гашеке: «Он начал менять риторику в адрес России. Хочет угодить и нашим, и вашим. Политическая конъюнктура»

Светлана Журова оценила политическую позицию Доминика Гашека.

Ранее стало известно , что бывший голкипер «Спартака» баллотируется в чешский сенат.

«У Гашека раньше была очень жесткая позиция по отношению к нашей стране. А месяц назад он начал менять риторику в адрес России.

Он изменяет свою позицию так, как ему угодно. Это такая политическая история, он ориентируется на свою аудиторию. А она у него разная: кто-то поддерживает его заявления против России, кто-то – нет.

Поэтому, возможно, сейчас он считает лучшим для себя придерживаться какой-то нейтральной линии.

Складывается ощущение, что он хочет угодить и нашим, и вашим, чтобы выиграть и там, и там. Политическая конъюнктура – это дело такое.

Гашек, насколько я знаю, еще и в президенты Чехии собирается баллотироваться.

Поэтому он играет, как говорится, вдолгую», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.