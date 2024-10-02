  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Леонтьев о 3:2 с «Ладой»: «Нефтехимик» всегда работал над буллитами, тут индивидуальное мастерство и фарт должны сложиться. Приятно побеждать после неудачной серии»
0

Леонтьев о 3:2 с «Ладой»: «Нефтехимик» всегда работал над буллитами, тут индивидуальное мастерство и фарт должны сложиться. Приятно побеждать после неудачной серии»

Олег Леонтьев высказался о победе «Нефтехимика» над «Ладой» (3:2 Б).

«Напряженный матч. Мы недавно встречались с этим соперником и знали, что сегодня будет непростой поединок. Отлично начали, повели 2:0, реализовали большинство и неплохо сыграли в меньшинстве.

Но в третьем периоде сразу переиграли сменку, пропустили. Потом за три минуты до конца пропустили еще раз из-за потери позиции, что позволило сопернику сравнять счет.

В буллитной серии отлично сработали ребята, вратарь хорошо сыграл, забрали дополнительный балл. Всех с победой, готовимся к следующему матчу. Приятно побеждать после такой неудачной серии.

Всегда работали над буллитами, это один из компонентов игры. В прошлых сериях удача была на стороне соперника, сегодня наши парни отлично сыграли. Тут, наверное, индивидуальное мастерство и фарт должны сложиться. Я считаю, что больше мастерство. Возможно, прирожденное.

В этом сезоне посмотрите, какой накал у всех наших игр, нигде нельзя предсказать результат. Все, кто выходят в составе, все понимают и бьются за очки. Все готовы биться на 1000% процентов. Думаю, восстановление Дергачева пройдет быстро, надеюсь, к следующему матчу выйдет», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. 

«Нефтехимик» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Ладу» по буллитам. Команда Леонтьева идет 4-й на Востоке

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛада
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoОлег Леонтьев
logoАлександр Дергачев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Браташ о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Проигрывали 0:2, вырвать очко в такой ситуации – можно считать успехом, жаль, у «Лады» не получилось взять второе»
1сегодня, 20:16
«Нефтехимик» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Ладу» по буллитам. Команда Леонтьева идет 4-й на Востоке
1сегодня, 18:56
КХЛ. «Ак Барс» победил «Амур» в серии буллитов, «Нефтехимик» был сильнее «Лады»
41сегодня, 18:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ак Барс» одержал 7-ю победу подряд в КХЛ. Команда Гатиятулина идет второй на Востоке
4сегодня, 18:43
КХЛ. «Ак Барс» победил «Амур» в серии буллитов, «Нефтехимик» был сильнее «Лады»
41сегодня, 18:31
Беттмэн о возможном расширении НХЛ: «Сейчас нет необходимости, мы только что завершили самый успешный сезон в истории»
4сегодня, 17:34
Якушев о Гру: «Он сам пожелал со мной сфотографироваться. Тепло отзывался о сборной СССР, Суперсерии. Бенуа тренировал в системе «Тампы», такие люди нужны нашему хоккею»
7сегодня, 16:42
Роман Ротенберг: «Нужна инфраструктура, больше катков, чтобы ребята никуда не уезжали, а играли на родине. Путин поддерживает хоккей, сам играет, наша задача – делать свою работу на 100%»
53сегодня, 16:26
Комтуа о России: «В мире сложился стереотип, что русские – закрытые. Приехав сюда, я понял – все гостеприимные, приятные, могут поговорить на английском, пожелать чего-то хорошего»
2сегодня, 15:30
Роман Ротенберг: «Лукашенко сказал: «Фальковский, убери тягомотину». Пытаемся убрать тягомотину. Следуем указанию президента Беларуси»
49сегодня, 14:55
Кожевников о «Металлурге»: «В Советском союзе тренер набирал игроков. Почему мы все у канадцев берем? У нас абсолютно другая система»
20сегодня, 14:29
Выставочные матчи НХЛ. «Тампа» против «Флориды», «Каролина» примет «Нэшвилл», «Сиэтл» встретится с «Эдмонтоном»
5сегодня, 14:15
Владелец «Миннесоты» о селекции: «Следующее 1 июля будет как Рождество. Считаем, что сможем заполучить 1-2 хороших игроков»
15сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Уилл Биттен: «Спартак» способен выиграть Кубок Гагарина. У нас отличный тренерский штаб, дружная раздевалка, 4 равных звена – это секрет наших побед»
2сегодня, 20:45
Щитов о «Барысе»: «В Астане хоккей не интересен, полагаю, огромный стадион наполовину пустой – это может передаваться команде. Буцаеву придется многое поправить»
1сегодня, 20:33
Браташ о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Проигрывали 0:2, вырвать очко в такой ситуации – можно считать успехом, жаль, у «Лады» не получилось взять второе»
1сегодня, 20:16
ЦСКА сыграет с «Салаватом» в форме, посвященной 80-летию Михайлова. Он 10 раз выигрывал чемпионат СССР в составе армейцев
1сегодня, 20:03Фото
Гатиятулин о 3:2 с «Амуром»: «Ак Барс» мог выиграть в основное время, не хватило несколько секунд. Опять аншлаг на домашнем матче, спасибо болельщикам»
3сегодня, 19:46
«Куньлунь» расторг контракт с Уилки. Американский форвард провел 6 матчей в КХЛ и сделал ассист, его подписали в июле
2сегодня, 19:31Фото
Завьялов войдет в тренерский штаб «Авангарда». Ранее он тренировал «Витязь», был ассистентом в «Ак Барсе», «Торпедо», «Сибири»
4сегодня, 19:14
«Нефтехимик» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Ладу» по буллитам. Команда Леонтьева идет 4-й на Востоке
1сегодня, 18:56
Кожевников о хоккее «3 на 3» на Олимпиаде: «Хорошая игра, если уменьшить площадку, на большой – это тягомотина. То, что я видел в Америке, было очень зрелищно»
1сегодня, 18:46
Гальченюк за 2,5 секунды до конца 3-го периода забил «Ак Барсу» и перевел игру в овертайм. «Амур» уступил в серии буллитов
сегодня, 18:35