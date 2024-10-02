Леонтьев о 3:2 с «Ладой»: «Нефтехимик» всегда работал над буллитами, тут индивидуальное мастерство и фарт должны сложиться. Приятно побеждать после неудачной серии»

Олег Леонтьев высказался о победе «Нефтехимика» над «Ладой» (3:2 Б).

«Напряженный матч. Мы недавно встречались с этим соперником и знали, что сегодня будет непростой поединок. Отлично начали, повели 2:0, реализовали большинство и неплохо сыграли в меньшинстве.

Но в третьем периоде сразу переиграли сменку, пропустили. Потом за три минуты до конца пропустили еще раз из-за потери позиции, что позволило сопернику сравнять счет.

В буллитной серии отлично сработали ребята, вратарь хорошо сыграл, забрали дополнительный балл. Всех с победой, готовимся к следующему матчу. Приятно побеждать после такой неудачной серии.

Всегда работали над буллитами, это один из компонентов игры. В прошлых сериях удача была на стороне соперника, сегодня наши парни отлично сыграли. Тут, наверное, индивидуальное мастерство и фарт должны сложиться. Я считаю, что больше мастерство. Возможно, прирожденное.

В этом сезоне посмотрите, какой накал у всех наших игр, нигде нельзя предсказать результат. Все, кто выходят в составе, все понимают и бьются за очки. Все готовы биться на 1000% процентов. Думаю, восстановление Дергачева пройдет быстро, надеюсь, к следующему матчу выйдет», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.

«Нефтехимик» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Ладу» по буллитам. Команда Леонтьева идет 4-й на Востоке