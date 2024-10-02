«Нефтехимик» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Ладу» по буллитам. Команда Леонтьева идет 4-й на Востоке
«Нефтехимик» одержал победу после 6 поражений подряд в КХЛ.
Команда под руководством Олега Леонтьева обыграла «Ладу» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Нефтехимик» прервал серию из 6 поражений подряд в чемпионате.
Клуб из Нижнекамска занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков в 12 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости