Браташ о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Проигрывали 0:2, вырвать очко в такой ситуации – можно считать успехом, жаль, у «Лады» не получилось взять второе»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Тольяттинский клуб проиграл (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы проигрывали 0:2 после второго периода. Взять очко, или, как говорят, вырвать очко в такой ситуации, думаю, можно считать успехом. Жалко, что не получилось вырвать второе. Тем не менее, я благодарен своей команде, ребятам.

Горд за них, учитывая, что у нас пока тяжело набираются очки в сезоне. Но ребята продолжают работать, пытаются выполнять то, что мы требуем, не опускают руки. Рад, что сегодня вот это очко мы завоевали. Если дальше будет такое же отношение, у нас и очков будет прибавляться больше.

Естественно, мы готовим ребят к тому, что мы в любой ситуации должны трудиться и работать до конца. Рад, что они откликаются на это, трудятся, несмотря на то, как складывается матч.

Это дает нам возможность отыгрываться, как это было в Петербурге или сегодня. Мы и в прошлой игре имели шансы отыграться, немножко не хватило. Мы готовим команду к любому развитию событий, чтобы она боролась от начала до конца.

Меня часто спрашивают об особенной мотивации игроков, которые раньше играли в команде соперника, а теперь играют за нас против бывших одноклубников. Это личное дело каждого игрока. Мы смотрим только на то, какую пользу игрок приносит нашей команде, а не чем он мотивируется. А так, конечно, это есть», – сказал главный тренер «Лады».