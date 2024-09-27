Браташ о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Главное, что мы наконец-то выиграли. Уже устали проигрывать. Пусть и не без проблем, но взяли два очка»
Олег Браташ высказался после игры с «Нефтехимиком» (5:4 Б).
«Лада» прервала четырехматчевую серию поражений.
– Главное, что мы наконец-то выиграли. Уже устали проигрывать, если честно. Причем все время были рядом.
И вот теперь, пусть и не без проблем, но взяли два очка. Хотелось порадовать своих зрителей. Они тоже заждались побед. Мы очень рады результату.
– Что с вашей командой случилось в третьем периоде? Это соперник, перейдя на три звена, перехватил инициативу?
– Мы пропустили втроем против пятерых, а четвертый гол – это обычная индивидуальная ошибка. К сожалению, мы никак не можем этого избежать.
– Тот игрок после этого не выходил.
– Совершенно верно.
– Будет ли в составе Иван Романов?
– В следующем матче – точно, если не заболеет, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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