Браташ о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Главное, что мы наконец-то выиграли. Уже устали проигрывать. Пусть и не без проблем, но взяли два очка»

Олег Браташ высказался после игры с «Нефтехимиком» (5:4 Б).

«Лада » прервала четырехматчевую серию поражений.

– Главное, что мы наконец-то выиграли. Уже устали проигрывать, если честно. Причем все время были рядом.

И вот теперь, пусть и не без проблем, но взяли два очка. Хотелось порадовать своих зрителей. Они тоже заждались побед. Мы очень рады результату.

– Что с вашей командой случилось в третьем периоде? Это соперник, перейдя на три звена, перехватил инициативу?

– Мы пропустили втроем против пятерых, а четвертый гол – это обычная индивидуальная ошибка. К сожалению, мы никак не можем этого избежать.

– Тот игрок после этого не выходил.

– Совершенно верно.

– Будет ли в составе Иван Романов?

– В следующем матче – точно, если не заболеет, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ .