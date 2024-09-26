Браташ о 3:4 от «Ак Барса»: «Лада» достойно выглядела против сильного соперника. но не воспользовалась шансами на победу» 

Олег Браташ оценил поражение «Лады» от «Ак Барса» (3:4).

«Итог становится стабильным в последних играх – очередное поражение в одну шайбу. Играли хорошо, достойно выглядели против сильного соперника и имели шансы на победу, но не смогли ими воспользоваться.

Недонастрой в начале третьего периода? Я не считаю, что это был недонастрой, это индивидуальные ошибки. Вопросы конкретно к игрокам, кто эти голы привез. Думаю, общий настрой был хороший.

Конечно, мы недовольны [результатом], предпринимаем что-то, чтобы прекратить проигрывать. Все наши действия направлены на это», – сказал главный тренер «Лады».