Браташ о 3:4 от «Ак Барса»: «Лада» достойно выглядела против сильного соперника. но не воспользовалась шансами на победу»
Олег Браташ оценил поражение «Лады» от «Ак Барса» (3:4).
«Итог становится стабильным в последних играх – очередное поражение в одну шайбу. Играли хорошо, достойно выглядели против сильного соперника и имели шансы на победу, но не смогли ими воспользоваться.
Недонастрой в начале третьего периода? Я не считаю, что это был недонастрой, это индивидуальные ошибки. Вопросы конкретно к игрокам, кто эти голы привез. Думаю, общий настрой был хороший.
Конечно, мы недовольны [результатом], предпринимаем что-то, чтобы прекратить проигрывать. Все наши действия направлены на это», – сказал главный тренер «Лады».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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