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  • Браташ о 3:4 от «Ак Барса»: «Лада» достойно выглядела против сильного соперника. но не воспользовалась шансами на победу» 
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Браташ о 3:4 от «Ак Барса»: «Лада» достойно выглядела против сильного соперника. но не воспользовалась шансами на победу» 

Олег Браташ оценил поражение «Лады» от «Ак Барса» (3:4).

«Итог становится стабильным в последних играх – очередное поражение в одну шайбу. Играли хорошо, достойно выглядели против сильного соперника и имели шансы на победу, но не смогли ими воспользоваться.

Недонастрой в начале третьего периода? Я не считаю, что это был недонастрой, это индивидуальные ошибки. Вопросы конкретно к игрокам, кто эти голы привез. Думаю, общий настрой был хороший. 

Конечно, мы недовольны [результатом], предпринимаем что-то, чтобы прекратить проигрывать. Все наши действия направлены на это», – сказал главный тренер «Лады».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoАк Барс
logoЛада
logoОлег Браташ
logoКХЛ
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