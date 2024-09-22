Браташ о проблемах «Лады» в большинстве: «Банального мастерства не хватает, наверное. Кто же им мешает забивать «пять на три»?»
Олег Браташ высказался после матча против «Автомобилиста» (0:1).
«Мы очень старались, хотели победить, в этом плане претензий ни к кому нет, но не смогли.
Перестановки в составе? Ищем оптимальные варианты, мы недовольны. Чем мы можем быть довольны, когда такие результаты? Сафин пропустил игру не по медицинским показателям.
Проблемы в большинстве? Наверное, банального мастерства не хватает, кто же им мешает забивать «пять на три»?» – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости