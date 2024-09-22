Браташ о проблемах «Лады» в большинстве: «Банального мастерства не хватает, наверное. Кто же им мешает забивать «пять на три»?»

Олег Браташ высказался после матча против «Автомобилиста» (0:1).

«Мы очень старались, хотели победить, в этом плане претензий ни к кому нет, но не смогли.

Перестановки в составе? Ищем оптимальные варианты, мы недовольны. Чем мы можем быть довольны, когда такие результаты? Сафин пропустил игру не по медицинским показателям.

Проблемы в большинстве? Наверное, банального мастерства не хватает, кто же им мешает забивать «пять на три»?» – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ .

«Лада» проиграла 5 из 7 матчей на старте сезона