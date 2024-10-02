Беттмэн о возможном расширении НХЛ: «Сейчас нет необходимости, мы только что завершили самый успешный сезон в истории»
Гэри Беттмэн не видит необходимости в расширении НХЛ.
Ранее сообщалось, что владельцы клубов НХЛ рассмотрят возможные варианты расширения лиги. Утверждалось, что наибольшими шансами на получение новой франшизы располагают Хьюстон и Атланта.
«Мы не чувствуем никакой необходимости в расширении прямо сейчас. Мы только что завершили самый успешный сезон в нашей истории. Нам предстоит заняться коллективными переговорами [с профсоюзом], а также новыми медиа-соглашениями в Канаде.
Если появится предложение, которое удовлетворит все требования, и нам покажется, что это имеет смысл, мы могли бы рассмотреть его, но пока мы к этому не готовы», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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