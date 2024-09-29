Беттмэн о добавлении в НХЛ новых команд: «Мы не собираемся расширяться. Cообщения о каких-то конкретных шагах являются домыслами»
Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ не планирует новый этап расширения.
Ранее сообщалось, что владельцы клубов НХЛ рассмотрят возможные варианты расширения лиги. Утверждалось, что наибольшими шансами на получение новой франшизы располагают Хьюстон и Атланта.
«Мы не собираемся расширяться. В этом направлении ничего не делается, кроме того, что 1 октября на заседании правления будет изучена новая информация из городов, которые выразили заинтересованность.
Все сообщения о каких-то конкретных шагах являются либо домыслами, либо... Я не знаю, как правильнее их назвать, но суть в том, что они не имеют под собой никакой фактической основы», – приводит слова Беттмэна Athlon Sports со ссылой на Toronto Star.
За время нахождения управленца в должности комиссионера НХЛ число команд в лиге увеличилось с 24 до 32.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Athlon Sports
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