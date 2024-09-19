Владельцы клубов НХЛ обсудят расширение лиги. Команды из Хьюстона и Атланты – главные кандидаты на включение
В НХЛ могут появиться новые команды.
Владельцы клубов НХЛ в ближайшее время проведут встречу, на которой обсудят вопрос о расширении лиги, сообщает журналист Энди Стрикленд.
Главными кандидатами на включение в НХЛ считаются команды из Хьюстона и Атланты.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Энди Стрикленда
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