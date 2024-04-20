Беттмэн об НХЛ и Финиксе: «Я повторю слова генерала Макартура: мы вернемся. Лига не покинула этот рынок»

Теги болельщики Аризона Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Алекс Меруэло Хоккей

Гэри Беттмэн выразил уверенность, что НХЛ вернется на рынок Финикса.

Лига официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны».

При этом владелец «Койотис» Алекс Меруэло получил право возобновить работу команды в течение следующих 5 лет – если будет построена новая арена. Права на клубный бренд остались за ним. 

По данным Nielsen, агломерация Финикса является 11-м по размеру телевизионным рынком США. 

«Я повторю слова генерала Макартура: мы вернемся (во время Второй мировой войны американский генерал сдержал обещание вернуться на Филиппины после эвакуации сил США с архипелага и его захвата японцами – прим. Sports). 

У фанатов «Койотис» сейчас трудные дни. Им грустно, я понимаю их и очень сожалею, что так вышло. Но если оглянуться назад, то за последние 30 лет наша поддержка хоккея в этом регионе была непоколебимой. Мы верим, что у хоккея в этом месте есть будущее. 

Лига не покинула этот рынок и местных болельщиков», – заявил комиссионер НХЛ

8 комментариев
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Хватит смешить койотов. Ну не нужен там хоккей.
+15
-1
+14
Ответ icey_punk
Мне тоже хочется чтобы хоккей вернулся в Финикс с прежним названием
Ну не ценной переезда Калгари или Баффало. У этих команд более славная история и не хочется их терять.
+8
0
+8
Мне тоже хочется чтобы хоккей вернулся в Финикс с прежним названием
+8
-2
+6
Арены нет, но вы держитесь.
+2
0
+2
Примерно так создавался Вегас.
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Генерал Мак’Артур, сенатор Кевин🤣
0
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Получается в условном 2029 году появится 33-я команда в НХЛ?
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