Беттмэн об НХЛ и Финиксе: «Я повторю слова генерала Макартура: мы вернемся. Лига не покинула этот рынок»

Гэри Беттмэн выразил уверенность, что НХЛ вернется на рынок Финикса.

Лига официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны».

При этом владелец «Койотис» Алекс Меруэло получил право возобновить работу команды в течение следующих 5 лет – если будет построена новая арена. Права на клубный бренд остались за ним.

По данным Nielsen, агломерация Финикса является 11-м по размеру телевизионным рынком США.

«Я повторю слова генерала Макартура: мы вернемся (во время Второй мировой войны американский генерал сдержал обещание вернуться на Филиппины после эвакуации сил США с архипелага и его захвата японцами – прим. Sports).

У фанатов «Койотис» сейчас трудные дни. Им грустно, я понимаю их и очень сожалею, что так вышло. Но если оглянуться назад, то за последние 30 лет наша поддержка хоккея в этом регионе была непоколебимой. Мы верим, что у хоккея в этом месте есть будущее.

Лига не покинула этот рынок и местных болельщиков», – заявил комиссионер .