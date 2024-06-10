Беттмэн назвал текущие отношения НХЛ и профсоюза игроков лучшими в истории: «Хорошее предзнаменование для будущего развития игры и лиги»

Гэри Беттмэн назвал текущие отношения НХЛ и Ассоциации игроков лучшими в истории.

«Очень хороший, открытый и откровенный диалог. У нас хорошие отношения. Лучшие в истории отношения между НХЛ и Ассоциацией игроков.

У нас налажено сотрудничество по множеству важных инициатив. Это хорошее предзнаменование для будущего развития игры и лиги», – сказал комиссионер НХЛ.

Срок действия текущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом истекает осенью 2026 года. Если к тому моменту стороны не договорятся о новом соглашении, то может начаться локаут.

Глава Ассоциации игроков Марти Уолш сказал, что профсоюз хочет начать переговоры о новом соглашении «скорее раньше, чем позже».