Беттмэн назвал текущие отношения НХЛ и профсоюза игроков лучшими в истории: «Хорошее предзнаменование для будущего развития игры и лиги»

Теги Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

Гэри Беттмэн назвал текущие отношения НХЛ и Ассоциации игроков лучшими в истории.

«Очень хороший, открытый и откровенный диалог. У нас хорошие отношения. Лучшие в истории отношения между НХЛ и Ассоциацией игроков. 

У нас налажено сотрудничество по множеству важных инициатив. Это хорошее предзнаменование для будущего развития игры и лиги», – сказал комиссионер НХЛ. 

Срок действия текущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом истекает осенью 2026 года. Если к тому моменту стороны не договорятся о новом соглашении, то может начаться локаут. 

Глава Ассоциации игроков Марти Уолш сказал, что профсоюз хочет начать переговоры о новом соглашении «скорее раньше, чем позже».

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