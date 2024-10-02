Рыбин об НХЛ: «Очень жду начало сезона. Интересно наблюдать, начиная от Овечкина, заканчивая «Эдмонтоном». Это новая глава»

Максим Рыбин высказался в преддверии нового сезона в НХЛ.

«Я очень жду начало сезона НХЛ. Мне очень интересно наблюдать, начиная от Овечкина, заканчивая «Эдмонтоном ».

Потому что это новая глава, новая эра десятилетия, так скажем», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Напомним, капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Сезон-2024/25 в НХЛ стартует 4 октября.