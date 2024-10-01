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  • Якушев о рекорде Гретцки: «НХЛ – это бизнес. Менеджеры заинтересованы в том, чтобы Овечкин как можно дольше играл и приносил дивиденды»
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Якушев о рекорде Гретцки: «НХЛ – это бизнес. Менеджеры заинтересованы в том, чтобы Овечкин как можно дольше играл и приносил дивиденды»

Александр Якушев ответил, побьет ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«У Овечкина еще два года контракта. Я думаю, что за два года он должен рекорд побить.

Если вдруг этого не будет, то ему наверняка продлят контракт для того, чтобы он это сделал.

Прежде всего НХЛ – это бизнес. Стадион «Вашингтона» всегда забит болельщиками, когда играет Александр.

Такое и в других городах, потому что люди приходят смотреть на Овечкина полным стадионом.

Менеджеры всех клубов НХЛ заинтересованы в том, чтобы Овечкин как можно дольше играл и приносил дивиденды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Якушев
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