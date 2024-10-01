Александр Якушев: «Во времена Гретцки гораздо легче было забивать, ныне в хоккее все сложнее. Овечкин добился выдающихся успехов и стал великим»

Александр Якушев ответил, сможет ли Александр Овечкин сравниваться с Уэйном Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«Гретцки и Овечкин играли не то что в разные времена, а в разный хоккей.

Во времена Гретцки гораздо легче было забивать, не отбрасывая его огромный талант. Сами ребята рассказывали, что было так.

В наше время, когда играет Саша Овечкин, все в хоккее намного сложнее.

Даже если он не побьет этот рекорд, он добился выдающихся успехов и стал великим, а также любимцем в «Вашингтоне», Америке и во всем мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.