Александр Якушев: «Во времена Гретцки гораздо легче было забивать, ныне в хоккее все сложнее. Овечкин добился выдающихся успехов и стал великим»
Александр Якушев ответил, сможет ли Александр Овечкин сравниваться с Уэйном Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.
«Гретцки и Овечкин играли не то что в разные времена, а в разный хоккей.
Во времена Гретцки гораздо легче было забивать, не отбрасывая его огромный талант. Сами ребята рассказывали, что было так.
В наше время, когда играет Саша Овечкин, все в хоккее намного сложнее.
Даже если он не побьет этот рекорд, он добился выдающихся успехов и стал великим, а также любимцем в «Вашингтоне», Америке и во всем мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости