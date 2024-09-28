Якушев об Овечкине и рекорде Гретцки: «Саша вернется в Россию и выступит за «Динамо» в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ»

Александр Якушев уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

– Хватит ли сил и желания у Овечкина вернуться в «Динамо», если он установит рекорд в НХЛ?

– Уверен, Саша вернется в Россию и выступит за «Динамо » в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.