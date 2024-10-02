Георгиев пропустил 6 голов в выставочном матче против «Вегаса». Дорофеев сделал передачу

Александр Георгиев пропустил 6 голов в выставочном матче против «Вегаса».

Вратарь «Колорадо » отразил 31 из 37 бросков в предсезонной игре против «Голден Найтс» (1:6).

Голами в составе «Вегаса » отметились Тэннер Пирсон , Брендан Бриссон, Джо Флеминг, Тэннер Лачински и Зак Астон-Риз , сделавший дубль. Павел Дорофеев сделал результативную передачу.