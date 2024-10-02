Георгиев пропустил 6 голов в выставочном матче против «Вегаса». Дорофеев сделал передачу
Александр Георгиев пропустил 6 голов в выставочном матче против «Вегаса».
Вратарь «Колорадо» отразил 31 из 37 бросков в предсезонной игре против «Голден Найтс» (1:6).
Голами в составе «Вегаса» отметились Тэннер Пирсон, Брендан Бриссон, Джо Флеминг, Тэннер Лачински и Зак Астон-Риз, сделавший дубль. Павел Дорофеев сделал результативную передачу.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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