Разин об уходе Гомоляко из «Металлурга»: «Я на позицию генменеджера не претендую. Мне с ним хорошо работалось, ничего плохого сказать не могу»
– Клуб покинул Сергей Гомоляко. Как его обязанности будут перераспределены?
– Этот вопрос не ко мне.
– Как была оформлена первая же сделка с участием Дмитрия Моисеева?
– Мы в семь часов вечера созвонились с Моисеевым. Переговорили, все обсудили. Я позвонил Сергею Юрьевичу, он дал добро на этот переход. А через час вышла информация, что убирают Гомоляко. Вот все, что я знаю.
– То есть это была последняя сделка Гомоляко?
– Я просто получил добро. Юридические и прочие моменты не делаю. И на позицию генменеджера я не претендую, если вы к этому клоните. Мне хорошо работалось с Гомоляко. Я ничего плохого о нем сказать не могу.
Как и что сейчас будет – не ко мне вопрос. Руководство так решило – значит, так тому и быть, – сказал главный тренер магнитогорцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:1).
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