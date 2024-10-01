Разин об уходе Гомоляко из «Металлурга»: «Я на позицию генменеджера не претендую. Мне с ним хорошо работалось, ничего плохого сказать не могу»

Андрей Разин заявил, что не собирается быть генменеджером «Металлурга».

– Клуб покинул Сергей Гомоляко. Как его обязанности будут перераспределены?

– Этот вопрос не ко мне.

– Как была оформлена первая же сделка с участием Дмитрия Моисеева?

– Мы в семь часов вечера созвонились с Моисеевым. Переговорили, все обсудили. Я позвонил Сергею Юрьевичу, он дал добро на этот переход. А через час вышла информация, что убирают Гомоляко. Вот все, что я знаю.

– То есть это была последняя сделка Гомоляко?

– Я просто получил добро. Юридические и прочие моменты не делаю. И на позицию генменеджера я не претендую, если вы к этому клоните. Мне хорошо работалось с Гомоляко. Я ничего плохого о нем сказать не могу.

Как и что сейчас будет – не ко мне вопрос. Руководство так решило – значит, так тому и быть, – сказал главный тренер магнитогорцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:1).

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