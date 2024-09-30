Шевченко об увольнении Гомоляко из «Металлурга»: «Никакая пауза ему не нужна. Его слили. Мозякин нашептал Рашникову. Разин подлил»

Алексей Шевченко высказался об увольнении Сергея Гомоляко из «Металлурга».

Клуб сообщил , что действие договора с функционером было прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Сергей Гомоляко вряд ли что-то скажет сейчас, ему надо время прийти в себя. Но то, что сказано в релизе «Металлурга» – чушь. Я точно знаю, что никакая пауза ему не нужна. От хоккея он не устал. Его слили.

Мозякин нашептал Рашникову . Разин подлил, и Гомоляко стал крайним. Как Жлоба, который умеет металл варить, и Разин вместе уследят за МХЛ, ВХЛ и КХЛ – ума не приложу.

У «Металлурга» было немало смутных времен, так вот официально наступает новое», – написал журналист Алексей Шевченко.

Гомоляко покинул пост спортивного директора «Металлурга»: «Он решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности»