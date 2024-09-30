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  • Гомоляко об увольнении из «Металлурга»: «Разин говорит, что у нас нечемпионская команда – это понятно. 5 лидеров не хватало! Нужно было потерпеть»
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Гомоляко об увольнении из «Металлурга»: «Разин говорит, что у нас нечемпионская команда – это понятно. 5 лидеров не хватало! Нужно было потерпеть»

Сергей Гомоляко прокомментировал увольнение из «Металлурга».

Функционер ранее покинул пост спортивного директора клуба.

– Непонятно ваше увольнение. Травмы же у «Металлурга» дикие.

– Вы это правильно говорите. Вот и Артем Минулин сейчас травму получил, и Макар Хабаров заболел. Это вдобавок ко всем, кто уже летом с травмами был. Но мы знали, что так произойдет, и готовились к этому.

И когда нам хоккеистов каких‑то предлагали, то Андрей Владимирович (Разин – Спортс’’) говорил, что у нас нормальные ребята, все хорошо будет и начнем со своими. Если что, будем молодых ставить, он же любит с ними работать.

Ребята показывали неплохую игру. Нужно было потерпеть, подождать. Должно было все наладиться.

Понятно, что сейчас нужны определенные ходы. И мы их наметили с Разиным, кого на кого попробовать поменять. Вот говорят, что нам нужен центральный.

Но никто не говорит, где центрфорварда взять. Если бы раньше был свой клуб ВХЛ, может, успели бы кого‑то вырастить. А так все откладывали…

Молодые есть, но они сырые совсем. Проведут пару матчей на хорошем уровне, но потом идет просадка. Понятно, что надо ждать, когда выйдут травмированные Денис Зернов, Ромка Канцеров.

Сейчас Разин говорит, что у нас нечемпионская команда. Так это понятно. У нас же пятерых лидеров не хватало!

Да еще Вовченко в предсезонке травмировался. Понятно же, что надо было потерпеть, – сказал Сергей Гомоляко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
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