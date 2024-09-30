«Металлург» нашел виновника неудачного старта – уволил директора, который собрал чемпионский состав

Влияние Разина?

Главная хоккейная новость понедельника пришла с Урала: «Металлург» расстался со спортивным директором Сергеем Гомоляко . По сути, клуб официально объявил виновника неудачного старта команды – прямо сейчас у «Металлурга» четыре победы в 11 матчах и 9-е место на Востоке.

Конечно, в заявлении звучат совсем другие причины отставки: якобы специалист решил отдохнуть от работы и взять паузу. Но эти слова уже опроверг сам Гомоляко в разговоре с «Чемпионатом»: «Если честно, то не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в официальном пресс-релизе, никакой усталости у меня не было и нет».

Разбираемся, есть ли вина специалиста, отвечавшего за селекцию, в неудачном старте «Металлурга»?

С приходом Разина позиции Гомоляко в «Металлурге» ослабли

Сергей Гомоляко – в прошлом известный хоккеист, успевший поиграть и в «Магнитке» – работал на должности спортивного директора клуба с декабря 2020 года. При нем команда дважды играла в финале – вторая попытка стала чемпионской. Причем случилась она после серьезной перестройки, которую Гомоляко провел довольно успешно.

Главное его достижение прошлым летом – подписание Андрея Разина. После взлета тренера в «Северстали» директору удалось переманить его в Магнитогорск. За Разиным перед сезоном-2023/24 в «Металлург» пришли все ключевые игроки чемпионской команды: Робин Пресс, Игорь Гераськин, Александр Петунин, Даниил Вовченко, и другие. Сами игроки честно признавались, что просто согласились перейти за Разиным. Но спортивному директору все-таки еще надо было найти способ вытащить их из других команд (не все были свободными агентами) – с чем Гомоляко и справился.

Вероятно, главная претензия к Гомоляко – то, что «Металлург» не усилился за прошедшее лето. Молодой команде есть куда прогрессировать даже после чемпионства – а редкие подписания в межсезонье пока не особо впечатляют.

Например, Гомоляко пригласил в команду легионера Скотта Уилсона с зарплатой в 70 млн рублей, но за 11 матчей сезона тот набрал всего 3 (1+2) очка. Не менее странным выглядит оффершит Данила Башкирова на 30 млн рублей, который не стал повторять «Салават». Сейчас у Башкирова одна шайба в 9 играх.

Еще в прошлом сезоне Гомоляко заключил несколько не самых удачных контрактов. Зарплату в 65 млн рублей дали Максиму Карпову, которого продлили в январе, но уже в мае искали варианты его обмена, а в июле просто расторгли контракт.

По 80 млн рублей, по данным «Спорт-Экспресса» , дали Жан-Себастьяну Ди и Никите Михайлису. С первым нападающим попрощались еще по ходу прошлой регулярки. Михайлис же в прошлом сезоне стал пятым бомбардиром команды (38 очков), но провалился в плей-офф – всего 4 (2+2) очка. Сейчас форвард также не играет на один из самых дорогих контрактов в лиге – за 10 матчей он сделал только две передачи.

В межсезонье «Металлург» искал усиление среди центральных нападающих. Основным претендентом на это место был Ник Петан, но сделка с ним сорвалась, что тоже не пошло на пользу спортдиректору.

К тому же молодому вратарю Илье Набокову нужен достойный сменщик. Ставка Гомоляко в прошлом сезоне на Артема Загидулина не сработала. «Магнитка» рисковала остаться без чемпионства, если бы не работа тренера голкиперов Клемена Мохорича, который вывел Набокова на новый уровень. Теперь молодому вратарю определенно не хватает надежного бэкапа.

При этом винить одного только Гомоляко в провалах «Металлурга» на старте сезона нельзя. У команды хватает проблем помимо спорных решений спортивного директора. Самая главная – травмы ведущих игроков Вовченко, Зернова, Канцерова и Юрова. Плюс Канцеров и Зернов только восстанавливаются после операций. Кто-то из этого длинного списка уже вернулся на лед, но стабильный результат пока это не приносит.

В итоге в Магнитогорске пошли по простому пути и убрали спортивного директора.

На место Гомоляко рассматривают Мозякина, но Разин может совмещать

Работу Гомоляко временно возьмет на себя вице-президент клуба и директор Алексей Жлоба, но, как заявили в клубе, поиск человека на вакантное место уже идет. По информации «СЭ», главным кандидатом на должность спортивного директора рассматривают Сергея Мозякина.

Бывшего нападающего магнитогорцев уже пробовали на разных должностях в «Металлурге». В 2022 году Мозякин занял пост директора по развитию детского хоккея. По ходу прошлого сезона он стал ассистентом Разина и помог команде взять трофей. После чемпионства его неожиданно вернули на прежнюю должность. Сейчас его рассматривают на серьезную позицию, на которой Сергей никогда не работал – и сложно предсказать, справится ли он с обязанностями спортивного директора.

Но не исключен и вариант, что Алексей Жлоба в итоге просто разделит функции спортдиректора с Разиным. У тренера уже был подобный опыт в «Северстали», когда он, по сути, совмещал свой пост с ролью генерального менеджера: отвечал за подбор игроков и досконально изучал возможности каждого хоккеиста. Получалось по-разному, но, к примеру, навязать борьбу будущему чемпиону-2023 «Северстали» в плей-офф удалось.

Вместе с отставкой Гомоляко появились новости о переходе в Магнитогорск Дмитрия Моисеева. Нападающий играл в Череповце при Разине и теперь отправится в «Металлург» в обмен на денежную компенсацию.

Кажется, влияние тренера в создании трансферов «Магнитки» по-прежнему заметно. Возможно, здесь и кроется ответ на вопрос, кто же займет место Гомоляко.

Фото: vk.com/hcmetallurg ; Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Павел Бедняков