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Гомоляко о «Металлурге»: «Мне за работу не стыдно. Все должно получиться – у нас есть чемпионский состав. Кто бы что ни говорил»

Сергей Гомоляко оценил результаты работы в «Металлурге».

Функционер ранее покинул пост спортивного директора клуба.

– Вы собирали чемпионскую команду. Уверен, что предложения будут.

– А мне за свою работу не стыдно. Я работал три года в «Металлурге» – мы один раз вышли в финал, в другой раз завоевали Кубок Гагарина.

Один сезон завалили, и я там с Петровичем (Илья Воробьев – Спортс’’) ругался, чтобы он немножко тактику поменял. Не достучались.

Но мы практически весь состав сохранили. Теперь команда стала моложе, быстрее. Я пожелаю удачи ребятам.

Хотя будет тяжеловато в этом году после такого старта.

Но должно все получиться, потому что у нас в самом деле есть чемпионский состав. Кто бы что ни говорил, – сказал Сергей Гомоляко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoИлья Воробьев
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
logoМатч ТВ
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