Шугаев может перейти в «Металлург». Разин нацелился на голкипера «Северстали»

Дмитрий Шугаев может перейти в «Металлург» из «Северстали».

«Хотите инсайд? Андрей Разин нацелился на Шугаева», – написал журналист Алексей Шевченко.

В нынешнем сезоне вратарь еще не провел ни одного матча за череповчан в Фонбет чемпионате КХЛ.