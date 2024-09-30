Шугаев может перейти в «Металлург». Разин нацелился на голкипера «Северстали»
Дмитрий Шугаев может перейти в «Металлург» из «Северстали».
«Хотите инсайд? Андрей Разин нацелился на Шугаева», – написал журналист Алексей Шевченко.
В нынешнем сезоне вратарь еще не провел ни одного матча за череповчан в Фонбет чемпионате КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
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