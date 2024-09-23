СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга

Еще бывают «матчи жизни».

СКА крупно выиграл у «Авангарда» (4:1). Роман Ротенберг в послематчевом комментарии отдельно выделил соперника: «Думаю, что это была лучшая игра «Авангарда» в сезоне . Они здорово играли, СКА было непросто».

Все решилось в третьем периоде, когда хоккеисты СКА забросили две шайбы за 30 секунд. Перед этим «Авангард» чуть было не сравнял – спасла штанга.

Единственная шайба «Авангарда» случилась в большинстве. Команда Сергея Звягина не забивает в равных составах 14 периодов (или 304 минуты). Для Омска это поражение еще и стало пятым подряд. Если оценивать игру на таком фоне, то это действительно могла быть лучшая версия «Авангарда». Проблема в том, что Ротенберг часто говорит такое после побед (и не только).

Даже слишком часто!

Лучшая игра была минимум трижды за эту регулярку – СКА провел в ней всего восемь матчей

По «Авангарду» мы уже все поняли. Вот только за двое суток до этой игры СКА съездил в Нижний Новгород. Там выиграли у «Торпедо» (4:3), хотя после первого периода уступали 0:2. Ротенберг не стеснялся похвалы и по тому матчу: «Хочу отметить «Торпедо» – они играли здорово сегодня, бились в каждом моменте. Думаю, это была лучшая игра нижегородцев в этом сезоне ».

Ничего не напоминает?

Возвращаемся в Санкт-Петербург. Предыдущая домашняя победа СКА произошла в игре с «Ладой» (4:3 ОТ). В том матче было все: пропущенные шайбы в меньшинстве, дебютный гол Ивана Демидова, победа в овертайме после реализации большинства. Тогда 2 (1+1) очка набрал Андрей Алтыбармакян. Ранее он воспитывался в клубной системе СКА и начинал там карьеру.

Конечно, Ротенберг выделил уникального героя: «Бывшие хоккеисты системы СКА и другие игроки всегда стремятся показывать свой лучший хоккей против нас. Это может быть их лучшая игра в жизни ».

Для Алтыбармакяна та встреча пока остается лучшей в регулярке-2024/25. В других матчах у него есть всего один гол в ворота «Локомотива» (1:2). Получается, Роман оказался прав?

Иногда случается и такое: в составе соперника просто есть лучшие игроки. Вспомните первый матч сезона с «Металлургом» (4:5 ОТ), где СКА еще и проиграл. Почему? Просто у соперника играл вратарь Илья Набоков. Мнение Ротенберга: «Есть его большая заслуга и в чемпионстве, и в сегодняшнем матче. Здорово, что у нас есть такие вратари. Мое личное мнение – это один из лучших вратарей в мире на сегодняшний день».

Впервые в сезоне СКА победил в Тольятти все с той же «Ладой» (3:1). Тогда соперник вышел заряженным (но не лучшим). С «Локомотивом» (0:2) в лучшего превратился вратарь СКА Артемий Плешков – бывает и такое. Через пару дней его достижения перекрыл голкипер «Трактора» Зак Фукале. У него лучшей игры не было – вместо нее феноменальная (и сэйв на уровне Льва Яшина ).

Кажется, лучших не нашлось только в составе «Сочи» (победа СКА – 7:4). Удивительно, но потом Ротенберг больше рассуждал об улучшении игры СКА. Восемь раз за одну пресс-конференцию он упомянул те самые возможные улучшения – над ними и ведется работа. Такое от главного тренера СКА тоже можно услышать примерно всегда. Но не просто же так теперь возникли четыре победы подряд.

Всю тренерскую карьеру Ротенберг попадает на лучшую игру соперников – даже в сборной

Такие характеристики от главного тренера СКА звучали не только в этом сезоне. Вот рандомная выборка его высказываний из разных периодов работы в СКА и «России 25». Сразу поясним: это лишь одни из многих примеров. Их действительно намного больше, но нет смысла бесконечно повторять то, что проговаривает сам Ротенберг. Есть и одно отличие – матч жизни.

● Октябрь 2022-го , матч СКА – «Динамо» (4:3 Б): «Против СКА каждый соперник играет в свою лучшую игру, поэтому и нам каждый раз надо играть свою лучшую игру».

● Декабрь 2023-го , матч «Автомобилист» – СКА (3:2 ОТ): «Понимали, что соперник – раненый зверь, что они будут играть «матч жизни» . Так и получилось. «Автомобилист» – с победой».

● Январь 2024-го , матч СКА – «Динамо Минск» (1:2 ОТ): «И вратарь – надо отметить Колосова. С нами он играет свои лучшие матчи. Провел игру жизни».

● Февраль 2024-го , матч СКА – «Северсталь» (0:3): «Ребята из Череповца никогда не играли при 20 тысячах болельщиках. Эмоциональный подъем для соперников. Все, кто сюда [на «СКА-Арену»] приезжают, играют матч жизни».

Роман Ротенберг тренирует и «Россию 25». Обычно она встречается только с Беларусью и Казахстаном. В декабре 2023-го Ротенберг выделил эти сборные: «Вы видели сборную Беларуси, которая вчера сыграла матч жизни. Сборную Казахстана, которая сегодня сыграла матч жизни». Лучшие матчи и «матчи жизни» происходят у соперников СКА практически каждые пару недель.

Теперь – в «Ледовом».

В тексте использованы цитаты с официального сайта СКА, «Матч ТВ», «СЭ» и «Чемпионата».

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Фото: ХК СКА ; ХК «Авангард» ; ХК «Лада»